FC Cajamarca visita a Juan Pablo II en Chongoyape por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 31 de enero. Hernán Barcos (38′) fue el encargado de abrir el marcador.

El exdelantero de Alianza Lima aprovechó un grosero error defensivo de los locales para sacar un potente remate de zurda.

El balón se desvió en un jugador de Juan Pablo II y cambió la trayectoria.