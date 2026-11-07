Por Redacción EC

ADT le empató a Sporting Cristal en el último minuto en el estadio Unión de Tarma por la joranda 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido llegaba a su fin, faltaban solo minutos para el final cuando una pelota para a favor de ADT cambiaría el destino del encuentro. Al minuto 94, una pelota parada enviada al área cervecera, encontró la cabeza de Horacio Benincasa, quien anotó el agónico empata a tan solo minutos del final. Mira el gol del ‘Che’ aquí.

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