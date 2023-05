Con nueve hombres, con garra, con decisión. Así salió Universitario de Deportes a jugar el segundo tiempo en Sullana ante Alianza Atlético, pero a los de Fossati nada los detiene. Horacio Calcaterra apareció en el área para sorprender a la defensa ‘churre’ y decirnos que aún hay partido. Los ‘cremas empatan 1-1.

Universitario vs. Alianza Atlético en vivo

Universitario vs. Alianza Atlético en vivo online en Sullana por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, este domingo 14 de mayo desde las 13:00 horas local. Los cremas buscan ganar para mantenerse en la pelea por el primer lugar. De la mano de Jorge Fossati, aún no conocen de derrotas. Por otro lado, los ‘Churres’ se quedaron sin técnico tras el despedido de Carlos Desio. Cabe mencionar que la transmisión estará a cargo de la señal de Liga 1 Max vía los operadores de Best Cable y DIRECTV Sports.