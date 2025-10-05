Jairo Concha puso en ventaja 1-0 a Universitario vs. Juan Pablo II en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura. La jugada sucedió a los 50′, tras un mal rechazo de la defensa rival, el balón le quedó servido al volante crema, quien no duró en pegarle un derechazo para batir al arquero Matías Vega. El gol de Concha abrió el partido para la U, que no había podido sacar ventaja en el resultado durante el primer tiempo. Tras ello, encontró mejores espacios y dominó el juego sin pasar apuros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¡QUÉ REMATE! Jairo Concha ⭐ abrió el marcador con este excelente disparo que le da ventaja a Universitario 🟠. #TorneoClausuraXGOLPERU 🏆 pic.twitter.com/i1NosiZDdl — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 6, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.