Jairo Concha anotó el 1-0 para Universitario vs. Juan Pablo II en el Estadio Monumental y los cremas están cada vez más cerca del tricampeonato.
Jairo Concha puso en ventaja 1-0 a vs. en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura. La jugada sucedió a los 50′, tras un mal rechazo de la defensa rival, el balón le quedó servido al volante crema, quien no duró en pegarle un derechazo para batir al arquero Matías Vega. El gol de Concha abrió el partido para la U, que no había podido sacar ventaja en el resultado durante el primer tiempo. Tras ello, encontró mejores espacios y dominó el juego sin pasar apuros.

