Universitario pudo reponerse el gol que Jhonny Vidales le convirtió e igualó 1-1 ante Melgar por intermedio de Jairo Concha. El conjunto crema tuvo reacción en el Monumental de la UNSA, en Arequipa.
La jugada llegó a los 23′, cuando el propio Concha recuperó la pelota en zona peligrosa y se perfiló con espacio para rematar. Tras ello, sacó un derechazo cruzado que fue inatajable para Carlos Cáceda.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Con ello, la U puso la paridad en el marcador y se sintió cómodo en el campo. Concha celebró junto a sus compañeros en el banco y recibió la confianza de Jorge Fossati, quien ponderó lo hecho por su pupilo.
*****************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC