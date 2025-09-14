Universitario pudo reponerse el gol que Jhonny Vidales le convirtió e igualó 1-1 ante Melgar por intermedio de Jairo Concha. El conjunto crema tuvo reacción en el Monumental de la UNSA, en Arequipa.

La jugada llegó a los 23′, cuando el propio Concha recuperó la pelota en zona peligrosa y se perfiló con espacio para rematar. Tras ello, sacó un derechazo cruzado que fue inatajable para Carlos Cáceda.

Con ello, la U puso la paridad en el marcador y se sintió cómodo en el campo. Concha celebró junto a sus compañeros en el banco y recibió la confianza de Jorge Fossati, quien ponderó lo hecho por su pupilo.

Golazo de Jairo Concha para poner el empate transitorio en Arequipa, por ahora Melgar 1 Universitario 1 pic.twitter.com/MX0M6oKoFv — Dui (@dui1924) September 14, 2025

