Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jairo Concha marca el 1-0 ante Cienciano.
Jairo Concha marca el 1-0 ante Cienciano.
Por Redacción EC

El estadio Monumental se encendió pasado el minuto 36 del primer tiempo cuando Jairo Concha aprovechó un preciso servicio dentro del área y con un remate certero rompió el cero para poner en ventaja a Universitario de Deportes frente a Cienciano en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Universitario-Cienciano EN VIVO: minuto a minuto del partido
Fútbol peruano

Universitario-Cienciano EN VIVO: minuto a minuto del partido

¿Dónde ver GRATIS, Universitario-Cienciano por TV EN DIRECTO?
Fútbol peruano

¿Dónde ver GRATIS, Universitario-Cienciano por TV EN DIRECTO?

Ver Liga 1 MAX GRATIS: cómo va el partido de Universitario-Cienciano EN VIVO
Fútbol peruano

Ver Liga 1 MAX GRATIS: cómo va el partido de Universitario-Cienciano EN VIVO

¿Quién transmite en directo Alianza Lima vs Alianza Atlético y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?
Fútbol peruano

¿Quién transmite en directo Alianza Lima vs Alianza Atlético y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?