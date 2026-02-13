El estadio Monumental se encendió pasado el minuto 36 del primer tiempo cuando Jairo Concha aprovechó un preciso servicio dentro del área y con un remate certero rompió el cero para poner en ventaja a Universitario de Deportes frente a Cienciano en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El marcador parcial de 1-0 refleja la supremacía momentánea del equipo crema, que buscó hacerse fuerte como local en un duelo que sigue en desarrollo en Ate.

El inicio del compromiso mostró al conjunto cusqueño bien parado sobre el césped, sin ceder terreno y llevando peligro al arco defendido por Diego Romero. Hasta aproximadamente el minuto 30, Cienciano logró inquietar con algunos avances ofensivos, obligando a la defensa merengue a replegarse y a mantener atención constante en cada contragolpe.

Sin embargo, ese buen momento visitante fue progresivamente dominado por Universitario en los últimos pasajes de la primera etapa. La ‘U’ elevó el nivel de presión, maniobrando con mayor precisión en el centro del campo y generando superioridad en los metros finales. Fue así que, en la jugada que cambió el rumbo del encuentro, Concha encontró espacio dentro del área y definió con convicción para celebrar el tanto que pone al equipo de Javier Rabanal en ventaja.

Con la ventaja momentánea, Universitario intenta manejar los tiempos del choque mientras Cienciano busca recomponer líneas y encontrar el camino hacia el empate.