El volante blanquiazul se lució a los 83 minutos con una gran acción individual para ampliar la ventaja.
El volante blanquiazul se lució a los 83 minutos con una gran acción individual para ampliar la ventaja.
Por Redacción EC

Alianza Lima comenzó a sentenciar el partido en Matute. A los 83 minutos, Jairo Vélez se inventó un golazo para marcar el 3-1 frente a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El volante blanquiazul protagonizó una gran acción individual que hizo estallar las tribunas del estadio Alejandro Villanueva.

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