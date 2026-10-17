Alianza Lima comenzó a sentenciar el partido en Matute. A los 83 minutos, Jairo Vélez se inventó un golazo para marcar el 3-1 frente a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El volante blanquiazul protagonizó una gran acción individual que hizo estallar las tribunas del estadio Alejandro Villanueva.

Vélez condujo el balón en dirección al área rival, dejó en el camino a un defensor y, con una serie de amagues, superó la marca de otros tres futbolistas piuranos. Tras encontrar el espacio para rematar, sacó un disparo que el arquero Patricio Álvarez no logró controlar y terminó en el fondo de la red.

Con este tanto, Alianza Lima amplió la diferencia en un encuentro que se le había complicado tras el empate de Aldair Vásquez antes del descanso. Los goles de Kevin Quevedo, Eryc Castillo y ahora Jairo Vélez le permiten al conjunto blanquiazul encaminarse hacia una victoria en Matute, a falta de los minutos finales.