Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo, este domingo 17 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Javier Sanguinetti (62′) fue el encargado de anotar el empate 1 a 1.

El delantero argentino apareció sorpresivamente en el área ‘crema’ para cabecear el balón y vencer a Sebastián Britos.

