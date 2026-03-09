Sacó provecho: Jhonny Vidales marcó de penal y puso el empate de Melgar ante Alianza Lima

Cuando parecía que Alianza Lima se iba al descanso con ventaja, Melgar sacó provecho de un penal avisado por el VAR y empató el partido 1-1 a los 44’ en Matute, por la fecha 6 del Torneo Apertura. En las imágenes, Luis Advíncula comete falta a un jugador del ‘Dominó’ y la tecnología avisó a Joel Alarcón, quien no dudó en cobrar la jugada. Jhonny Vidale tomó el balón, cogió distancia y pateó fuerte para batir a Alejandro Duarte, quien poco pudo hacer para atajar el disparo. El partido está abierto.

Cuando parecía que Alianza Lima se iba al descanso con ventaja, Melgar sacó provecho de un penal avisado por el VAR y empató el partido 1-1 a los 44’ en Matute, por la fecha 6 del Torneo Apertura. En las imágenes, Luis Advíncula comete falta a un jugador del ‘Dominó’ y la tecnología avisó a Joel Alarcón, quien no dudó en cobrar la jugada. Jhonny Vidale tomó el balón, cogió distancia y pateó fuerte para batir a Alejandro Duarte, quien poco pudo hacer para atajar el disparo. El partido está abierto. 🏁 ¡PENAL PARA MELGAR!



Joel Alarcón vio una falta de Advíncula dentro del área.#AlianzaLima 1-0 #Melgar



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/GkcCt7yLQr — L1MAX (@L1MAX_) March 10, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru