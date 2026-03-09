Resumen

Sacó provecho: Jhonny Vidales marcó de penal y puso el empate de Melgar ante Alianza Lima
Por Redacción EC

Cuando parecía que Alianza Lima se iba al descanso con ventaja, Melgar sacó provecho de un penal avisado por el VAR y empató el partido 1-1 a los 44’ en Matute, por la fecha 6 del Torneo Apertura. En las imágenes, Luis Advíncula comete falta a un jugador del ‘Dominó’ y la tecnología avisó a Joel Alarcón, quien no dudó en cobrar la jugada. Jhonny Vidale tomó el balón, cogió distancia y pateó fuerte para batir a Alejandro Duarte, quien poco pudo hacer para atajar el disparo. El partido está abierto.

