¡El gol de la tranquilidad! Carabalí puso el 4-2 y cerró la victoria de Universitario sobre Nacional | VIDEO

Universitario consiguió el gol de la tranquilidad al final del partido ante Nacional por Copa Libertadores. A los 90+1′, Héctor Fertoli apareció para servir un gran pase en profundidad a José Carabalí, quien agarró mal parada a la defensa rival, ganó en velocidad y puso el 4-2 en el Estadio Monumental. el ecuatoriano tuvo gran capacidad para definir con izquierda y darle un respiro a sus compañeros casi al final del compromiso. Así, los cremas se quedaron con los tres puntos y siguen con opciones de clasificar a octavos de final.

Universitario consiguió el gol de la tranquilidad al final del partido ante Nacional por Copa Libertadores. A los 90+1′, Héctor Fertoli apareció para servir un gran pase en profundidad a José Carabalí, quien agarró mal parada a la defensa rival, ganó en velocidad y puso el 4-2 en el Estadio Monumental. el ecuatoriano tuvo gran capacidad para definir con izquierda y darle un respiro a sus compañeros casi al final del compromiso. Así, los cremas se quedaron con los tres puntos y siguen con opciones de clasificar a octavos de final. ¡ASISTENCIA DE HÉCTOR FERTOLI Y GOL DE JOSÉ CARABALÍ! Revancha par el ecuatoriano y Universitario logra el 4-2 ante Nacional.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7Zg5ZeeeUh — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru