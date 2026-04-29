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¡El gol de la tranquilidad! Carabalí puso el 4-2 y cerró la victoria de Universitario sobre Nacional | VIDEO
¡El gol de la tranquilidad! Carabalí puso el 4-2 y cerró la victoria de Universitario sobre Nacional | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario consiguió el gol de la tranquilidad al final del partido ante Nacional por Copa Libertadores. A los 90+1′, Héctor Fertoli apareció para servir un gran pase en profundidad a José Carabalí, quien agarró mal parada a la defensa rival, ganó en velocidad y puso el 4-2 en el Estadio Monumental. el ecuatoriano tuvo gran capacidad para definir con izquierda y darle un respiro a sus compañeros casi al final del compromiso. Así, los cremas se quedaron con los tres puntos y siguen con opciones de clasificar a octavos de final.

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