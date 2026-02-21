José Carabaló abrió el marcador en el Universitario vs Sporting Cristal, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. A los 9′, el jugador crema apareció de sorpresa por la banda izquierda y definió ante la salida del arquero Diego Enríquez para el 1-0.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.