¡Abre el marcador! Golazo de José Carabalí para el 1-0 de Universitario vs Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)
José Carabaló abrió el marcador en el Universitario vs Sporting Cristal, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. A los 9′, el jugador crema apareció de sorpresa por la banda izquierda y definió ante la salida del arquero Diego Enríquez para el 1-0.

