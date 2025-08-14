Universitario sufre la superioridad de Palmeiras en el Estadio Monumental, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. A los 12′, José Manuel López estiró la ventaja del ‘Verdao’ al colocar el 2-0 de un zurdazo que fue inatajable para Sebastián Britos.

Un desconcierto en defensa fue aprovechado por el cuadro de Abel Ferreira. La pelota le llegó a Vitor Roque, quien aguantó bien al borde del área y asistió al ‘Flaco’, quien rompió la última línea crema, ganó el espacio y definió al primer palo de Britos.

Con ello, Palmeiras gana cómodo a Universitario en Lima y se pone adelante en la serie de octavos.

¡GOLAZO DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS LE GANA 2-0 A UNIVERSITARIO EN 11' PT!



