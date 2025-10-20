Universitario venció por 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. (Foto: GEC)
Universitario venció por 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un gol que puede valer un título nacional. Universitario de Deportes venció 2-1 a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto con un tanto de José Rivera a los 93 minutos.

A pesar de tener diez jugadores por la expulsión de Andy Polo, Universitario se llevó el triunfo en la última jugada del encuentro gracias a Rivera, el hombre de los goles importantes.

Jasson Curi Chang

El ‘Tunche’ marcó de cabeza tras un centro de José Carabalí y venció la portería del colombiano Juan David Valencia, quien venía teniendo una gran noche en el Estadio Nacional.

Con este triunfazo, la ‘U’ llegó a 33 puntos y se puso a 7 siete de Cusco FC, su más cercano perseguidor. Los cremas están a nada de proclamarse tricampeones nacionales.

  • Mira el gol de José Rivera para la victoria de Universitario:

