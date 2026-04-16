Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Sporting Cristal visita Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores, este jueves 16 de abril, desde el Estadio Maracaná. En el minuto 41, Juan Cruz González marcó un golazo para el 1 a 1 parcial.

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El futbolista argentino recibió un centro alto de Írven Ávila y no lo pensó dos veces. Con una preciosa volea logró vencer al portero Carlos Miguel.

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