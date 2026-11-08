Golpe inesperado para Universitario. A los 43 minutos del primer tiempo, Juan Diego Lojas aprovechó un error en el despeje de Caín Fara para marcar el 1-1 de CD Moquegua en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El tanto visitante cayó como un baldazo de agua fría entre los hinchas merengues.

Cuando parecía que la ‘U’ se marcharía al descanso con la ventaja tras el gol de Williams Riveros, el cuadro moqueguano encontró la igualdad y silenció momentáneamente las tribunas del Monumental. La desconcentración defensiva le terminó costando caro al equipo de Fabián Bustos.

El empate cambia el panorama para Universitario, que necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el Clausura y forzar una final nacional ante Alianza Lima. El encuentro continúa en desarrollo y todavía queda mucho por jugar.