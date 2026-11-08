El cuadro visitante sorprendió a Universitario a los 43 minutos y apagó la fiesta en el estadio crema.
El cuadro visitante sorprendió a Universitario a los 43 minutos y apagó la fiesta en el estadio crema.
Por Redacción EC

Golpe inesperado para Universitario. A los 43 minutos del primer tiempo, Juan Diego Lojas aprovechó un error en el despeje de Caín Fara para marcar el 1-1 de CD Moquegua en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El tanto visitante cayó como un baldazo de agua fría entre los hinchas merengues.

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