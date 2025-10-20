Ayacucho FC sorprendió a todos en el Estadio Nacional. Y es que, consiguió un empate transitorio ante Universitario de Deportes, el líder absoluto del Torneo Clausura, por la fecha 15 del certamen doméstico.
LEE: Sin Mundial y últimos en ventas: el mapa de exportación de futbolistas de la Liga 1
Pese a que los cremas empezaron con todo el partido y se pusieron arriba en el marcador con el gol del argentino nacionalizado peruano Martín Pérez Guedes, a los 16 minutos; el conjunto ayacuchano no se amilanó y encontró la igualdad.
Newsletter exclusivo para suscriptores
A los 22′, mientras algunos hinchas cremas seguían comentando la jugada de Pérez Guedes, el colombiano Juan Lucumí se creó un golazo. El delantero le ganó en velocidad al central Williams Riveros, dejándolo en el suelo, y remató cruzado ante la salida del portero Sebastián Britos.
De esta manera, los zorros están sacando un valioso empate en la visita al líder del Torneo Clausura.
- Mira el gol de Juan Lucumí ante Universitario de Deportes:
*******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC