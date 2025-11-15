En el Estadio Alejando Villanueva de La Victoria, Alianza Lima y Universitario se vienen enfrentando por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Un encuentro que, de momento, está siendo para las ‘Leonas’ que se adelantaron con gol de Karen Paez.

A los 75 minutos del partido, la delantera colombiana aprovechó un gran pase de la ‘Rayo’ Luz Campoverde para anotar tras la salida de Maryory Sánchez.

Con esto, Universitario se está proclamando campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 y asegurando su presencia en la Copa Libertadores 2026. Además está forzando una final nacional ante las íntimas que ganaron el Apertura.

¡Gooool de Universitario! Karen Páez se reivindica y marca el primero para el cuadro 'Crema' en el Estadio Alejandro Villanueva.



⏱ 35' ST | #ALI 0- [1] #UNI



➡️ #LigaFemeninaxMDeportes



🖥 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 #𝐸𝑁𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒… pic.twitter.com/5fMpaoTJNk — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 15, 2025

