Se acerca al empate: Leandro Sosa descontó para Sporting Cristal vs Universitario.

Leandro Sosa apareció a los 69′ para recortar diferencias en el Sporting Cristal vs Universitario. El futbolista celeste anotó el 2-1 para su equipo y puso el partido de infarto en el estadio Alberto Gallardo. Todo ocurrió en una acción rápida para el combinado rimense: Irven Ávila controló la pelota dentro del área y asistió de manera magistral a Sosa, quien sacó un remate fuerte frente al arquero Diego Romero y consiguió el descuento. El gol le permite a Cristal a irse con todo en busca del empate y, en el mejor de los casos, remontada. ¿Le alcanzará para lograrlo?

