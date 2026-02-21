Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se acerca al empate: Leandro Sosa descontó para Sporting Cristal vs Universitario.
Se acerca al empate: Leandro Sosa descontó para Sporting Cristal vs Universitario.
Por Redacción EC

Leandro Sosa apareció a los 69′ para recortar diferencias en el Sporting Cristal vs Universitario. El futbolista celeste anotó el 2-1 para su equipo y puso el partido de infarto en el estadio Alberto Gallardo. Todo ocurrió en una acción rápida para el combinado rimense: Irven Ávila controló la pelota dentro del área y asistió de manera magistral a Sosa, quien sacó un remate fuerte frente al arquero Diego Romero y consiguió el descuento. El gol le permite a Cristal a irse con todo en busca del empate y, en el mejor de los casos, remontada. ¿Le alcanzará para lograrlo?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Dónde ver repetición del partido Sporting Cristal vs. Universitario (2-2), por el Torneo Apertura?
Fútbol peruano

¿Dónde ver repetición del partido Sporting Cristal vs. Universitario (2-2), por el Torneo Apertura?

VIDEO: ver resumen y goles del partido Sporting Cristal vs. Universitario (2-2), por el Torneo Apertura
Fútbol peruano

VIDEO: ver resumen y goles del partido Sporting Cristal vs. Universitario (2-2), por el Torneo Apertura

¿A qué hora jugaron Sporting Cristal vs. Universitario (2-2), por el Torneo Apertura de la Liga 1?
Fútbol peruano

¿A qué hora jugaron Sporting Cristal vs. Universitario (2-2), por el Torneo Apertura de la Liga 1?

¡Partido de infarto en el Alberto Gallardo! Sporting Cristal 2 - 2 Universitario
Fútbol peruano

¡Partido de infarto en el Alberto Gallardo! Sporting Cristal 2 - 2 Universitario