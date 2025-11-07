Por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, Sporting Cristal y Cienciano vienen enfrentándose en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Un encuentro fundamental para el cuadro celeste en su lucha por ingresar a los playoffs del torneo para definir quién acompaña al campeón Universitario en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y quiénes ocupan los cupos Perú 3 y Perú 4.

Los dirigidos por Paulo Autuori empezaron perdiendo por el gol de Cristian Souza antes del término del primer tiempo; sin embargo, en la segunda mitad supieron reponerse en el marcador.

A los 47 minutos, Leandro Sosa se encargó de igualar el marcador y poner en partido a los rimenses que buscan los tres puntos en cada a como dé lugar.

Aunque minutos más tarde (55′) Catriel Cabellos se fue expulsado y dejó a Cristal con diez hombres.

