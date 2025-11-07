Leandro Sosa anotó el empate de Cristal ante Cienciano.
Leandro Sosa anotó el empate de Cristal ante Cienciano.
Redacción EC
Redacción EC

Por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, y Cienciano vienen enfrentándose en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Un encuentro fundamental para el cuadro celeste en su lucha por ingresar a los playoffs del torneo para definir quién acompaña al campeón Universitario en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y quiénes ocupan los cupos Perú 3 y Perú 4.

Los dirigidos por Paulo Autuori empezaron perdiendo por el gol de Cristian Souza antes del término del primer tiempo; sin embargo, en la segunda mitad supieron reponerse en el marcador.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

A los 47 minutos, Leandro Sosa se encargó de igualar el marcador y poner en partido a los rimenses que buscan los tres puntos en cada a como dé lugar.

Aunque minutos más tarde (55′) Catriel Cabellos se fue expulsado y dejó a Cristal con diez hombres.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC