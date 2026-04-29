¡Se convirtió en héroe! Golazo de Alzugaray para el 3-2 de Universitario vs Nacional | VIDEO

Cuando parecía que el empate no se movía, apareció Lisandro Azulgaray para volver a darle ventaja 3-2 a Universitario vs Nacional por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 81′, el delantero argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, sacó provecho de un rebote del arquero Luis Mejía y definió de cabeza sin tener marca alguna cerca de él. Con ello, los cremas lograron el tercer gol en un partido bastante peleado en el Estadio Monumental.
Cuando parecía que el empate no se movía, apareció Lisandro Azulgaray para volver a darle ventaja 3-2 a Universitario vs Nacional por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 81′, el delantero argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, sacó provecho de un rebote del arquero Luis Mejía y definió de cabeza sin tener marca alguna cerca de él. Con ello, los cremas lograron el tercer gol en un partido bastante peleado en el Estadio Monumental.
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