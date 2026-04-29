¡Se convirtió en héroe! Golazo de Alzugaray para el 3-2 de Universitario vs Nacional | VIDEO

Cuando parecía que el empate no se movía, apareció Lisandro Azulgaray para volver a darle ventaja 3-2 a Universitario vs Nacional por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 81′, el delantero argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, sacó provecho de un rebote del arquero Luis Mejía y definió de cabeza sin tener marca alguna cerca de él. Con ello, los cremas lograron el tercer gol en un partido bastante peleado en el Estadio Monumental.

Cuando parecía que el empate no se movía, apareció Lisandro Azulgaray para volver a darle ventaja 3-2 a Universitario vs Nacional por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 81′, el delantero argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, sacó provecho de un rebote del arquero Luis Mejía y definió de cabeza sin tener marca alguna cerca de él. Con ello, los cremas lograron el tercer gol en un partido bastante peleado en el Estadio Monumental. ¡ENTRÓ PARA SER EL HÉROE! Lisandro Alzugaray pone el 3-2 de Universitario ante Nacional.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uHJ4kKTv0K — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru