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¡Se convirtió en héroe! Golazo de Alzugaray para el 3-2 de Universitario vs Nacional | VIDEO
¡Se convirtió en héroe! Golazo de Alzugaray para el 3-2 de Universitario vs Nacional | VIDEO
Por Redacción EC

Cuando parecía que el empate no se movía, apareció Lisandro Azulgaray para volver a darle ventaja 3-2 a Universitario vs Nacional por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 81′, el delantero argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, sacó provecho de un rebote del arquero Luis Mejía y definió de cabeza sin tener marca alguna cerca de él. Con ello, los cremas lograron el tercer gol en un partido bastante peleado en el Estadio Monumental.

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