¡Sorprendió al ‘Pincha’! Colitto apareció para colocar el 1-1 de Cusco FC vs Estudiantes | VIDEO

Cusco FC sorprendió a Estudiantes de La Plata en duelo correspondiente al Grupo A de la Copa Libertadores. A los 31′, Lucas Colitto apareció para marcar el 1-1 a los 31’, tras una gran combinación con Diego Soto. La jugada fue rápida y por derecha. Soto ingresó a zona de peligro y cedió a Colitto, quien amagó a un defensor con gran habilidad y definció rasante al segundo palo del arquero. Ese tanto le permitió el empate a los cusqueños, que luego sufrieron el segundo gol en contra por obra de Tiago Palacios.

Cusco FC sorprendió a Estudiantes de La Plata en duelo correspondiente al Grupo A de la Copa Libertadores. A los 31′, Lucas Colitto apareció para marcar el 1-1 a los 31’, tras una gran combinación con Diego Soto. La jugada fue rápida y por derecha. Soto ingresó a zona de peligro y cedió a Colitto, quien amagó a un defensor con gran habilidad y definció rasante al segundo palo del arquero. Ese tanto le permitió el empate a los cusqueños, que luego sufrieron el segundo gol en contra por obra de Tiago Palacios. ¡¡LOCURA EL GOLAZO QUE LE HICIERON AL PINCHA!! Colitto aprovechó una asistencia de TAQUITO, lo hizo pasar de largo a González Pírez con un amague y venció a Muslera para marcar el 1-1 de Cusco en La Plata.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1idS4xiwY2 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru