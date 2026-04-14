Resumen

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¡Sorprendió al ‘Pincha’! Colitto apareció para colocar el 1-1 de Cusco FC vs Estudiantes | VIDEO
¡Sorprendió al ‘Pincha’! Colitto apareció para colocar el 1-1 de Cusco FC vs Estudiantes | VIDEO
Por Redacción EC

Cusco FC sorprendió a Estudiantes de La Plata en duelo correspondiente al Grupo A de la Copa Libertadores. A los 31′, Lucas Colitto apareció para marcar el 1-1 a los 31’, tras una gran combinación con Diego Soto. La jugada fue rápida y por derecha. Soto ingresó a zona de peligro y cedió a Colitto, quien amagó a un defensor con gran habilidad y definció rasante al segundo palo del arquero. Ese tanto le permitió el empate a los cusqueños, que luego sufrieron el segundo gol en contra por obra de Tiago Palacios.