Alianza Lima se puso en ventaja sobre Cienciano en los descuentos del primer tiempo con un golazo de Marco Huamán. A los 45+2′, el lateral blanquiazul apareció para sacar provecho de una rebote de Gonzalo Falcon y colocar el 1-0 en el Garcilaso de la Vega del Cusco. La jugada empezó con un remate de Luis Advíncula desde larga distancia que el arquero rival no pudo contener. La pelota la recogió Huamán, quien controló de gran manera y luego sacó el derechazo para inflar las redes rivales.

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