Martín Pérez Guedes abrió el marcador a los 69′ en el Universitario vs. Alianza Atlético, por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Redacción EC
Redacción EC

Martín Pérez Guedes rompió la paridad y anotó el 1-0 de vs. Alianza Atlético, por la fecha 12 del Torneo Clausura. La jugada ocurrió a los 69′, cuando un centro desde la derecha generó un mal rechazo de la defensa local. El rebote lo recogió Pérez Guedes, quien de primera sacó un zurdazo que se metió al segundo palo del arquero Diego Melián. Golazo para la U, que merecía estar arriba en el marcados tras los intentos en el primer tiempo.

Jasson Curi Chang

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

