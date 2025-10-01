Martín Pérez Guedes rompió la paridad y anotó el 1-0 de Universitario vs. Alianza Atlético, por la fecha 12 del Torneo Clausura. La jugada ocurrió a los 69′, cuando un centro desde la derecha generó un mal rechazo de la defensa local. El rebote lo recogió Pérez Guedes, quien de primera sacó un zurdazo que se metió al segundo palo del arquero Diego Melián. Golazo para la U, que merecía estar arriba en el marcados tras los intentos en el primer tiempo.

🚨 La U se despunta cada vez más, de visita en el llano es efectivo.



Martín Pérez Guedes y un gol para afianzar el camino rumbo al Tricampeonato para Universitario de Deportes.



pic.twitter.com/2uhGES2CTG — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 2, 2025

******************

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.