Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en el Estadio Nacional de Lima por la semifinal de los playoffs de la Liga 1. Un encuentro en el que los rimenses se pusieron adelante en el marcado tras el gol de Martín Távara de penal luego de revisión del VAR.

A los 68 minutos, Távara se encargó de ejecutar un penal después de que el árbitro del partido revisara una falta de Jesús Castillo en contra de Leandro Sosa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Los rimenses se adelantaron luego de inventar en diversas oportunidades abrir el marcador. De momento, los blanquiazules no tienen respuesta alguna en el juego.