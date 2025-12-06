Cristal se adelanta: Távara puso el 1-0 ante Alianza de penal | VIDEO

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la semifinal de vuelta de los playoffs clasificatorios de la Liga 1. Tras el 1-1 en la ida, los rimenses ahora se pusieron adelante en el marcador desde el punto de penal gracias al remate de Martín Távara.

Una insólita equivocación del cuadro aliancista en un córner a favor desencadenó en un contragolpe comandado por Maxloren Castro, quien dejó en el camino a Fernando Gaibor y habilitó a Ian Wisdom.

El otro canterano celeste controló y remató desde el borde del área. El balón chocó en el brazo de Jesús Castillo, quien intentó tapar el disparo.

Después de que el árbitro Kevin Ortega señala el penal, Martín Távara se hizo cargo de la ejecución. Y al igual que en el partido de ida en el Estadio Nacional, el volante marcó desde los doce pasos, a los 6 minutos.