Matías Di Benedetto apareció a los 57′ para colocar el 1-1 de Universitario vs. ADT en Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Tras un tiro de esquina de Andy Polo y un pivoteo previo de Alex Valera dentro del área, el balón le quedó al ‘Tano’, quien anotó de cabeza y desató la locura entre los hinchas cremas. Con ello, el equipo de Jorge Fossati encontró el empate y le hace justicia al partido, porque la U había hecho los méritos para descontar. Pese a ello, la igualdad no les alcanza y necesitan un gol más para lograr el tricampeonato este domingo.

Gol de Universitario Di Benedetto 💪 pic.twitter.com/72nS4637Ba — Alex 28(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) October 26, 2025

