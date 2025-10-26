Matías Di Benedetto apareció a los 57′ para colocar el 1-1 de Universitario vs. ADT en Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Tras un tiro de esquina de Andy Polo y un pivoteo previo de Alex Valera dentro del área, el balón le quedó al ‘Tano’, quien anotó de cabeza y desató la locura entre los hinchas cremas. Con ello, el equipo de Jorge Fossati encontró el empate y le hace justicia al partido, porque la U había hecho los méritos para descontar. Pese a ello, la igualdad no les alcanza y necesitan un gol más para lograr el tricampeonato este domingo.
