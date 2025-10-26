Matías Di Benedetto apareció de cabeza a los 57′ para colocar el empate de Universitario vs. ADT en Tarma. La ‘U’ está a un gol del tricampeonato.
Matías Di Benedetto apareció de cabeza a los 57′ para colocar el empate de Universitario vs. ADT en Tarma. La ‘U’ está a un gol del tricampeonato.
Redacción EC
Redacción EC

Matías Di Benedetto apareció a los 57′ para colocar el 1-1 de en Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Tras un tiro de esquina de Andy Polo y un pivoteo previo de Alex Valera dentro del área, el balón le quedó al ‘Tano’, quien anotó de cabeza y desató la locura entre los hinchas cremas. Con ello, el equipo de Jorge Fossati encontró el empate y le hace justicia al partido, porque la U había hecho los méritos para descontar. Pese a ello, la igualdad no les alcanza y necesitan un gol más para lograr el tricampeonato este domingo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC