¡De cabeza! Así fue el gol de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario vs Liga de Quito | VIDEO

Universitario de Deportes abrió el marcador ante Liga de Quito en el partido amistoso de este sábado 28 de marzo. A los 5′, Matías Di Benedetto apareció por arriba para conectar un cabezazo que sorprendió al arquero rival y puso adelante a los cremas. El defensor argentino vivo desde atrás, aprovechó el tiro de esquina y conectó de cabeza con fuertza para colocar el 1-0 que les dio la ventaja a su equipo. Como se sabe, la U disputa un amistoso en el Estadio Monumental a puertas cerradas y sin transmisión oficial.

Universitario de Deportes abrió el marcador ante Liga de Quito en el partido amistoso de este sábado 28 de marzo. A los 5′, Matías Di Benedetto apareció por arriba para conectar un cabezazo que sorprendió al arquero rival y puso adelante a los cremas. El defensor argentino vivo desde atrás, aprovechó el tiro de esquina y conectó de cabeza con fuertza para colocar el 1-0 que les dio la ventaja a su equipo. Como se sabe, la U disputa un amistoso en el Estadio Monumental a puertas cerradas y sin transmisión oficial. ⏱️ Universitario 1-1 @LDU_Oficial



⚽️ Gol: Matías Di Benedetto#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/PmLNoIk10P — Universitario (@Universitario) March 28, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru