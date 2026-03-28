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¡De cabeza! Así fue el gol de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario vs Liga de Quito | VIDEO
¡De cabeza! Así fue el gol de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario vs Liga de Quito | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario de Deportes abrió el marcador ante Liga de Quito en el partido amistoso de este sábado 28 de marzo. A los 5′, Matías Di Benedetto apareció por arriba para conectar un cabezazo que sorprendió al arquero rival y puso adelante a los cremas. El defensor argentino vivo desde atrás, aprovechó el tiro de esquina y conectó de cabeza con fuertza para colocar el 1-0 que les dio la ventaja a su equipo. Como se sabe, la U disputa un amistoso en el Estadio Monumental a puertas cerradas y sin transmisión oficial.

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