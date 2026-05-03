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¡Taco de Santamaría! Golazo de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario vs Juan Pablo II
¡Taco de Santamaría! Golazo de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario vs Juan Pablo II
Por Redacción EC

Universitario domina cómodamente a Juan Pablo II en Chongoyape y estiró la ventaja en el marcador. A los 30′, Miguel Silveira apareció para firmar el 3-0 tras una gran asistencia de taco de Anderson Santamaría. La jugada fue rápida, pero efectiva: Andy Polo ganó por la banda derecha, sacó un centro al primer palo y allí apareció ‘Santa’, quien de taco para ‘Miguelinho’ y este no perdonó. Con ello, la U vence tranquilamente a su rival en Chongoyape y mantiene su intensidad durante el juego.

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