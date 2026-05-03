¡Taco de Santamaría! Golazo de Miguel Silveira para el 3-0 de Universitario vs Juan Pablo II

Universitario domina cómodamente a Juan Pablo II en Chongoyape y estiró la ventaja en el marcador. A los 30′, Miguel Silveira apareció para firmar el 3-0 tras una gran asistencia de taco de Anderson Santamaría. La jugada fue rápida, pero efectiva: Andy Polo ganó por la banda derecha, sacó un centro al primer palo y allí apareció ‘Santa’, quien de taco para ‘Miguelinho’ y este no perdonó. Con ello, la U vence tranquilamente a su rival en Chongoyape y mantiene su intensidad durante el juego.

Universitario domina cómodamente a Juan Pablo II en Chongoyape y estiró la ventaja en el marcador. A los 30′, Miguel Silveira apareció para firmar el 3-0 tras una gran asistencia de taco de Anderson Santamaría. La jugada fue rápida, pero efectiva: Andy Polo ganó por la banda derecha, sacó un centro al primer palo y allí apareció ‘Santa’, quien de taco para ‘Miguelinho’ y este no perdonó. Con ello, la U vence tranquilamente a su rival en Chongoyape y mantiene su intensidad durante el juego. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru