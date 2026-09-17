En el inicio del segundo tiempo, Montevideo City Torque anota el 2-0 gracias al gol de Salomón Rodríguez, lo que complica la clasificación de Cienciano a la semifinal de la Copa Sudamericana. El global ahora es de 2-2 y, de mantenerse el marcador, todo se define en la tanda de penales.
El ataque inició tras el desborde del argentino Esteban Obregón por la banda izquierda, perseguido por Rotceh Aguilar. Sin embargo, el ‘10′ local pudo lanzar un centro al área del ‘Papá’.
El tiro fue aprovechado por el ‘9′ uruguayo, marcado de cerca por Marcos Martinich quien intentó en vano desviar la pelota, pero que concluyó con un cabezazo a la valla de Ítalo Espinoza, y así sumó un ‘doblete’ a su cuenta personal.
Con la más reciente ‘épica’ de Atlético Mineiro, que venció por 3-1 en tanda de penales tras el empate global de 4-4 ante Santos, el ‘Gallo’ espera conocer a su rival en semifinales, que saldrá del duelo que mantienen Cienciano y Montevideo City Torque.
En la otra llave, Boca Juniors (que eliminó a Sao Paulo por 2-1 global) y Vasco da Gama (que eliminó a Santa Fe por 2-0 global) se medirán también en ‘semis’, en busca de jugar la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre.
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