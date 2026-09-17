El uruguayo Salomón Rodríguez anota el 2-0 ante Cienciano, por el partido de vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2026. (Captura de @SC_ESPN)
El uruguayo Salomón Rodríguez anota el 2-0 ante Cienciano, por el partido de vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2026. (Captura de @SC_ESPN)
Por Redacción EC

En el inicio del segundo tiempo, Montevideo City Torque anota el 2-0 gracias al gol de Salomón Rodríguez, lo que complica la clasificación de Cienciano a la semifinal de la Copa Sudamericana. El global ahora es de 2-2 y, de mantenerse el marcador, todo se define en la tanda de penales.

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