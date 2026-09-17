Montevideo City Torque clasifica a la semifinal de la Copa Sudamericana tras ganar por 3-0 luego del gol anotado por Nahuel da Silva en los descuentos. De esta manera, Cienciano se despide del torneo en cuartos de final tras un global de 3-2.

¡¡REMONTADA ÉPICA EN MONTEVIDEO!! ¡¡DA SILVA SE FILTRÓ EN LA DEFENSA DE CIENCIANO Y MARCÓ EL 3-2 AGÓNICO DE CITY TORQUE EN EL GLOBAL!!



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En lo que parecía ser una llave que se definiría en la tanda de penales, el ‘11′ que había ingresado en el segundo tiempo aprovechó un pase de Salomón Rodríguez para anotar el tercer gol de los uruguayos y clasificarse a la siguiente ronda de la Copa.

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