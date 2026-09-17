El delantero del Montevideo City Torque, Nahuel da Silva, celebra tras marcar el 3-0 del partido de vuelta ante Cienciano, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Dante FERNANDEZ / AFP)
El delantero del Montevideo City Torque, Nahuel da Silva, celebra tras marcar el 3-0 del partido de vuelta ante Cienciano, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Dante FERNANDEZ / AFP)
/ DANTE FERNANDEZ
Por Redacción EC

Montevideo City Torque clasifica a la semifinal de la Copa Sudamericana tras ganar por 3-0 luego del gol anotado por Nahuel da Silva en los descuentos. De esta manera, Cienciano se despide del torneo en cuartos de final tras un global de 3-2.

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