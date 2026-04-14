Resumen

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Johansen marcó el 2-0 de Coquimbo Unido ante Universitario en el Monumental.
Johansen marcó el 2-0 de Coquimbo Unido ante Universitario en el Monumental.
Por Redacción EC

Lo que debió ser un inicio de segundo tiempo en el que Universitario iría en busca del empate, Coquimbo Unido cambió totalmente los planes y puso el 2-0 que dejó a todos en silencio en el Monumental de Lima. En un partido válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

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