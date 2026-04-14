Lo que debió ser un inicio de segundo tiempo en el que Universitario iría en busca del empate, Coquimbo Unido cambió totalmente los planes y puso el 2-0 que dejó a todos en silencio en el Monumental de Lima. En un partido válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

A los 49 minutos, el delantero argentino Nicolás Johansen se encontró con un centro razante y puso el segundo tanto de los chilenos.

En el primer tiempo, Cristián Zavala se encargó de poner el primero para el conjunto visitante. El extremo chileno apareció en el área crema para conectar de cabeza un gran centro de Cornejo.

¡EL TORO LE DA MÁS VENTAJA AL PIRATA EN PERÚ! Luego de un gran desborde de Chandía, Johansen tan solo tuvo que empujarla y marcar el 2-0 de Coquimbo Unido ante Universitario.



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Como se recuerda, en la primera fecha la ‘U’ empató sin goles ante Deportes Tolima en Colombia; mientras que los chilenos vencieron a Nacional de Uruguay.