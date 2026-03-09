¡Apareció el goleador! Paolo Guerrero anota el 1-0 de Alianza Lima vs Melgar en Matute

Apareció cuando su equipo lo necesitaba. Paolo Guerrero marcó el 1-0 de Alianza Lima vs Melgar, por la fecha 6 del Torneo Apertura. A los 30’, el ‘Depredador’ comenzó la jugada con un gran control de pecho, se apoyó en Jairo Vélez, quien jugó con Kevin Quevedo en el área. El extremo quiso definir ante Carlos Cáceda, que atajó bien, pero el rebote lo recogió Guerrero. Y el delantero íntimo, con un poco de fortuna, pudo marcar el primero que le da la ventaja a su equipo en este partido.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más