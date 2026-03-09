¡Apareció el goleador! Paolo Guerrero anota el 1-0 de Alianza Lima vs Melgar en Matute

Apareció cuando su equipo lo necesitaba. Paolo Guerrero marcó el 1-0 de Alianza Lima vs Melgar, por la fecha 6 del Torneo Apertura. A los 30’, el ‘Depredador’ comenzó la jugada con un gran control de pecho, se apoyó en Jairo Vélez, quien jugó con Kevin Quevedo en el área. El extremo quiso definir ante Carlos Cáceda, que atajó bien, pero el rebote lo recogió Guerrero. Y el delantero íntimo, con un poco de fortuna, pudo marcar el primero que le da la ventaja a su equipo en este partido.

