¡Pase de Trauco! Golazo de Paolo Guerrero para el 3-1 de Alianza Lima vs. Cristal en Matute| VIDEO
Rogger Fernández
Rogger Fernández

La insistencia tuvo premio para Paolo Guerrero, quien apareció al término del primer tiempo para anotar el 3-1 de , por los playoffs de la Liga 1, en Matute. Los blanquiazules recuperaron el balón en el mediocampo, Miguel Trauco inició la ofensiva y habilitó con un gran pase al ‘Depredador’, quien quedó mano a mano con el arquero Diego Enríquez y definió sin problemas.

