Alianza Lima y Sport Huancayo están disputando la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en un contexto muy raro: el partido se está transmitiendo por supuestos problemas de pago de 1190 Sports, la empresa dueña de los derechos de TV del torneo local.

Aún así, los íntimos han logrado adelantarse en el marcador a través de Paolo Guerrero. El delantero blanquiazul marcó de penal el primero para los dirigidos por Pablo Guede en su debut en el certamen doméstico.

De esta forma, Guerrero ha convertido el primer gol aliancista en el año, además viene de marcar tres tantos más en la pretemporada que tuvo el equipo victoriano.

Sin embargo, cerca del final, Sport Huancayo logró empatar el resultado y mandar el encuentro 1-1 al descanso.