Paolo Guerrero puso el 2-1 de Alianza ante Comerciantes Unidos de penal.
Por Redacción EC

Paolo Guerrero volvió a aparecer en el momento más crítico. A los 86 minutos, el capitán de Alianza Lima transformó un penal y firmó el 2-1 sobre Comerciantes Unidos, un desahogo necesario para un equipo que había perdido control del partido en el tramo final. La decisión llegó después de que el árbitro revisara en el VAR una mano dentro del área del defensor visitante, una acción que tensó Matute antes de la ejecución del ‘Depredador’.

