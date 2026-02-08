Paolo Guerrero volvió a aparecer en el momento más crítico. A los 86 minutos, el capitán de Alianza Lima transformó un penal y firmó el 2-1 sobre Comerciantes Unidos, un desahogo necesario para un equipo que había perdido control del partido en el tramo final. La decisión llegó después de que el árbitro revisara en el VAR una mano dentro del área del defensor visitante, una acción que tensó Matute antes de la ejecución del ‘Depredador’.

El trámite se había enredado para los íntimos en el complemento, cuando la visita encontró el empate al minuto 46. Pablo Guede insistió desde la zona técnica en recuperar intensidad, pero su equipo no lograba sostener posesiones largas ni controlar las segundas jugadas. El penal, sancionado tras varios minutos de análisis, devolvió a los blanquiazules una oportunidad que no podían dejar escapar.

Guerrero, con la calma de siempre, cruzó el disparo y desató el festejo en La Victoria. El tanto llegó cuando el desgaste comenzaba a pasar factura y el empate parecía instalarse como un castigo a la irregularidad aliancista. El ingreso de variantes ofensivas había renovado aire, pero faltaba lucidez en los metros finales; el capitán resolvió la urgencia con jerarquía.

El 2-1 parcial no solo sostiene la intención de Alianza Lima de encadenar su segundo triunfo consecutivo en la Liga 1, sino que también alivia tensiones antes del duelo de vuelta por la Copa Libertadores ante Sportivo 2 de Mayo. Con el marcador nuevamente a favor, el equipo de Guede encuentra un respiro en una noche que se había complicado más de lo previsto.