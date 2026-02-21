Sporting Cristal rescató un empate 2-2 ante Universitario de Deportes en un intenso encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro crema tenía una ventaja de 2-0, pero el conjunto rimense reaccionó en el complemento y encontró la igualdad en la última jugada del partido.

Universitario se puso en ventaja con dos anotaciones en la primera mitad, aprovechando desatenciones defensivas del local y mostrando eficacia en los metros finales. Con el marcador a su favor, el equipo crema manejó el trámite durante varios pasajes del encuentro, aunque Sporting Cristal adelantó sus líneas tras el descanso y logró descontar para meterse nuevamente en el partido.

Cuando todo parecía sentenciado, el árbitro sancionó un penal en los descuentos. Yoshimar Yotún asumió la responsabilidad y, en el minuto final, convirtió desde los doce pasos para decretar el 2-2 definitivo en el Estadio Alberto Gallardo, desatando la celebración celeste y sellando un empate agónico ante Universitario por la cuarta jornada del campeonato.