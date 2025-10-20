Universitario de Deportes viene enfrentando a Ayacucho FC en el Estadio Nacional por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Los cremas empezaron ganando a los ‘Zorros’ con un golazo de Martín Pérez Guedes, aunque minutos después el colombiano Lucumí igualó el marcador.

A los 16 minutos, el volante argentino nacionalizado peruano recibió un gran pase largo de Jesús Castillo. Controló, se sacó de encima a un defensor y remató colocado para desatar la locura en el estadio Nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Los cremas buscan la victoria para asegurar lo más pronto posible el título del Torneo Clausura y, tras haber ganar el Apertura, proclamarse tricampeones nacionales.

Mira el gol de Martín Pérez Guedes ante Ayacucho FC:

¡QUÉ CALIDAD, MARTÍN! Martín Pérez Guedes ⚽️ marcó el 1-0 de Universitario 🟠 sobre Ayacucho FC ⚪️. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/ecVVYKPwPK — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 21, 2025

*******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.