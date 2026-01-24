Universitario de Deportes recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema 2026′. Martín Pérez Guedes (45′) marcó el primer gol de la noche a favor del conjunto ‘merengue’.

Un error defensivo del club chileno fue suficiente para que Pérez Guedes la emboque.

El mediocampista argentino encontró el balón al borde del área y de volea marcó un auténtico golazo para el 1-0 parcial a favor de la U.