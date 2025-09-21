En el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima viene derrotando 2-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Kevin Quevedo se encargó de poner el 2-0 momentáneo, tras el primer tanto logrado por Pedro Aquino, con los cual los íntimos buscan volver al triunfo de locales.

A los 59 minutos, tras una gran jugada colectiva, Kevin Quevedo recibió un pase de Eryc Castillo en el borde del área, se acomodó y remató fuerte al medio. Al igual que en el primer tanto, de Pedro Aquino, el portero Álvaro Villete tuvo poca resistencia y dejó pasar el balón por el medio.

En el festejo, Quevedo no pudo aguantar la emoción y estalló en lágrimas mientras sus compañeros corrían a abrazarlo por el tanto que había anotado. El extremo en todo momento apuntó a un tatuaje que tiene en el muslo derecho.

El elenco blanquiazul ahora deberá cerrar la victoria para seguir peleando en los primeros lugares del Torneo Clausura de la Liga 1, mientras Aquino se perfila a ser titular este jueves en Coquimbo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U de Chile.

Mira el gol de Kevin Quevedo con Alianza Lima:

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 2⃣ - 0⃣ 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀



𝟱𝟴' 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗤𝘂𝗲𝘃𝗲𝗱𝗼 pic.twitter.com/rcthY1rSEm — Gallo Negro (@GalloNegroLives) September 22, 2025

