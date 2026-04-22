Por Redacción EC

Raúl Ruidíaz fue protagonista en la victoria parcial de Atlético Grau por 2-0 ante Sporting Cristal en el estadio Campeones del 36, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El delantero aprovechó un rebote dentro del área para sacar un potente remate que dejó sin opciones al arquero Enríquez, quien pese a su estirada no logró evitar el gol. La anotación desató la celebración de sus compañeros dentro del terreno de juego.

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