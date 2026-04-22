Raúl Ruidíaz fue protagonista en la victoria parcial de Atlético Grau por 2-0 ante Sporting Cristal en el estadio Campeones del 36, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El delantero aprovechó un rebote dentro del área para sacar un potente remate que dejó sin opciones al arquero Enríquez, quien pese a su estirada no logró evitar el gol. La anotación desató la celebración de sus compañeros dentro del terreno de juego.

Raúl Ruidíaz fue protagonista en la victoria parcial de Atlético Grau por 2-0 ante Sporting Cristal en el estadio Campeones del 36, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El delantero aprovechó un rebote dentro del área para sacar un potente remate que dejó sin opciones al arquero Enríquez, quien pese a su estirada no logró evitar el gol. La anotación desató la celebración de sus compañeros dentro del terreno de juego. ⚽ GOOOOOOOL DE RUIDIAZ, GRAN DISPARO Y LOS ALBOS AUMENTAN LA VENTAJA EN EL MARCADOR #AtleticoGrau 2-0 #SportingCristal



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/4xOWUQW33v — L1MAX (@L1MAX_) April 22, 2026 VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.