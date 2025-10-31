Alianza Lima empató 2-2 con Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el viernes 31 de octubre de 2025. La visita sorprendió a los 33 minutos, cuando un gol de Bernardo Cuesta les dio la ventaja en La Victoria. Minutos más tarde, un penal sancionado a favor de los blanquiazules, que Paolo Guerrero lo intercambió por gol, hizo que se vayan al descanso igualados 1-1. En la segunda parte, el equipo dirigido por Reynoso volvieron a adelantarse en el marcador con gol de Matías Lazo y en el epílogo del partido, Renzo Garcés marcó el empate final entre ambos equipos.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.