A los 32′, Renzo Garcés apareció para empujar la pelota tras un pivoteo de Eryc Castillo y darle la ventaja a Alianza Lima vs Sport Boys en Matute.
Cuando más lo necesitaba, Alianza Lima se puso en ventaja sobre Sport Boys en Matute. A los 32′, apareció Renzo Garcés para marcar el 1-0 y quitarle la presión al equipo de Pablo Guede, que salió decidido a sumar tres puntos en Matute, por la fecha 4 del Torneo Apertura. El gol llegó desde un tiro de esquina, cuando Eryc Castillo pivoteó la pelota al segundo palo y allí estuvo el zaguero íntimo, quien puso el pie para empujar el balón, abrir el marcador y registrar su segundo tanto en lo que va del campeonato.

