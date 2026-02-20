Cuando más lo necesitaba, Alianza Lima se puso en ventaja sobre Sport Boys en Matute. A los 32′, apareció Renzo Garcés para marcar el 1-0 y quitarle la presión al equipo de Pablo Guede, que salió decidido a sumar tres puntos en Matute, por la fecha 4 del Torneo Apertura. El gol llegó desde un tiro de esquina, cuando Eryc Castillo pivoteó la pelota al segundo palo y allí estuvo el zaguero íntimo, quien puso el pie para empujar el balón, abrir el marcador y registrar su segundo tanto en lo que va del campeonato.

Cuando más lo necesitaba, Alianza Lima se puso en ventaja sobre Sport Boys en Matute. A los 32′, apareció Renzo Garcés para marcar el 1-0 y quitarle la presión al equipo de Pablo Guede, que salió decidido a sumar tres puntos en Matute, por la fecha 4 del Torneo Apertura. El gol llegó desde un tiro de esquina, cuando Eryc Castillo pivoteó la pelota al segundo palo y allí estuvo el zaguero íntimo, quien puso el pie para empujar el balón, abrir el marcador y registrar su segundo tanto en lo que va del campeonato. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru