¡Apareció el capitán! Golazo de Renzo Garcés para el 1-0 de Alianza Lima vs UTC

Renzo Garcés volvió a ser decisivo para Alianza Lima. El capitán blanquiazul apareció a los 90+1′ para marcar del 1-0 con un potente cabezazo en el partido contra UTC, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Renzo Garcés volvió a ser decisivo para Alianza Lima. El capitán blanquiazul apareció a los 90+1′ para marcar del 1-0 con un potente cabezazo en el partido contra UTC, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.