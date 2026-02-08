¡Explota Matute! Garcés puso el 1-0 de Alianza ante Comerciantes Unidos

Renzo Garcés apareció como solución inesperada en un tramo tenso del partido. A los 42 minutos del primer tiempo, el defensor de Alianza Lima conectó un cabezazo en el área tras un gran centro del ecuatoriano Eryc Castillo y abrió el marcador ante Comerciantes Unidos en Matute, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga 1 2026.

Hasta el gol, Alianza había mostrado iniciativa, aunque sin profundidad sostenida. En uno de esos intentos, Garcés ganó en el salto y firmó la diferencia parcial que, por ahora, marca el desarrollo del compromiso.

Los dirigidos por Pablo Guede afrontan esta fecha con la urgencia de sostener regularidad en el torneo doméstico. El triunfo por 2-1 ante Sport Huancayo en la altura, en su estreno liguero, fue un impulso anímico importante, pero la exigencia de ratificar ese inicio es evidente. Hoy, con el marcador a favor y el reloj avanzando, Alianza intenta trasladar esa confianza a un Matute que acompaña con expectativa.

El rendimiento además se evalúa con un ojo puesto en la Copa Libertadores. El plantel íntimo necesita llegar con buenas sensaciones al duelo de vuelta frente a Club Sportivo 12 de Mayo, luego de caer 1-0 en Paraguay por la Fase 1.