¡Habrá penales! Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron 1-1 en el tiempo regular por la segunda final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 y definirán al campeón del certamen desde los doce pasos.
Tras el sorpresivo gol de Karen Paez, a los 78 minutos, las íntimas lograron igualar de manera agónica con el tanto de Sashenka Porras. La canterana aliancista se elevó por todo lo alto para desviar de cabeza un centro y poner el 1-1 a los 97 minutos de juego; es decir, en el último suspiro.
Con el tanto de las íntimas todo el estadio Alejandro Villanueva explotó y volvieron a esperanzarse en llevarse el título nacional.
Cabe resaltar que el campeón del Torneo Clausura clasifica de manera directa a la Copa Libertadores 2026. Asimismo, de ganar, Alianza Lima se proclamaría campeón nacional, ya que viene de ganar el Torneo Apertura. La ‘U’, por su parte, busca ganar el título y forzar una definición nacional.
