Resumen

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La 'U' derrotó a LDU en amistoso internacional. (Universitario)
La 'U' derrotó a LDU en amistoso internacional. (Universitario)
Por Redacción EC

El gol que tanto se le reclamaba el hincha apareció en plena fecha FIFA. Sekou Gassama volvió a escena con camiseta de Universitario de Deportes y dejó atrás semanas de silencio con un tanto en el triunfo 2-1 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito en un amistoso disputado en el Monumental.

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