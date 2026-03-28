El gol que tanto se le reclamaba el hincha apareció en plena fecha FIFA. Sekou Gassama volvió a escena con camiseta de Universitario de Deportes y dejó atrás semanas de silencio con un tanto en el triunfo 2-1 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito en un amistoso disputado en el Monumental.

El delantero, que había quedado al margen por lesión y apenas había sumado minutos en la temporada, reapareció en un contexto adverso. Llegó como refuerzo para el ataque crema, pero su ausencia prolongada y su escasa participación -apenas un partido oficial- lo pusieron en el centro de las críticas del hincha, que empezó a cuestionar su fichaje.

En ese escenario, su anotación frente al cuadro ecuatoriano tuvo un peso distinto. No solo significó abrir su cuenta personal, sino también marcar un punto de quiebre en su proceso de adaptación. Gassama encontró el gol en un partido de ritmo amistoso, sí, pero también de exigencia, ante un rival internacional que sirvió como termómetro para medir respuestas individuales y colectivas.

Hasta antes de este partido, su paso por Ate había estado marcado más por la expectativa que por el rendimiento. Incluso en su debut había dejado dudas tras fallar una ocasión clara, lo que alimentó la impaciencia de la tribuna. La falta de continuidad, sumada a su proceso de recuperación física, terminaron configurando un inicio cuesta arriba para el atacante.

Por eso, su gol ante LDU no resuelve todo, pero sí reabre la conversación. En un equipo que busca sostener su protagonismo en la temporada, Universitario necesita que su ‘9’ aparezca. Y Gassama, al menos por una noche, dejó de ser una promesa en espera para convertirse en una posibilidad concreta. El desafío, ahora, será sostenerlo.