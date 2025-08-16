Uno más y por la misma vía que el primero: Sergio Peña puso, de penal, el 2-0 con el que Alianza Lima vence momentáneamente a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 en un duelo disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El fortín íntimo celebra, de esta manera, la primera victoria blanquiazul en el certamen.
Tras una buena combinacion en ataque, Alan Cantero recibió una falta del defensor del cuadro tarmeño y el árbitro Julio Quiróz no dudó en sancionar la falta dentro del área.
Luego de algunos reclamos y empujones, Sergio Peña le pidió el balón a Hernán Barcos para encargarse del disparo. El ‘Pirata’ accedió al pedido y le dio la oportunidad al volante de anotar su primer tanto con camiseta aliancista.
- Mira el gol de Sergio Peña para la victoria de Alianza Lima ante ADT:
Con un disparo sutil al medio, Peña venció sin problemas a Carlos Grados y puso el 2-0 para los blanquiazules que celebran así su primera goleada en el Torneo Clausura.
En su festejo, Sergio Peña no dudó en abrazar a Erick Noriega, quien se está despidiendo de Alianza para ser traspasado a Gremio de Porto Alegre.
