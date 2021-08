Premio a la perseverancia para Alexander Succar en el tiempo de descuento del Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal por la cuarta jornada de la Fase 2 de la Liga 1. El delantero, que ingresó en el arranque de la etapa complementaria, rescató un punto de oro para el 2-2 de los estudiantiles en el Estadio Nacional.

Luego del descuento de Alex Valera, los ‘cremas’ no se rindieron y fueron por más en el tiempo que restaba en el compromiso. Por el costado apareció Enzo Gutiérrez para sacar un servicio, pero un desvío bloqué el intento. Aunque, el rebote quedó para él y de inmediato combinó con Alberto Quintero, quien sí pudo meter la pelota al área rival.

Alex Valera quiso golpear de cabeza, pero no pudo conectar. Por suerte, para Universitario, la pelota quedó para Alex Succar que, en primera instancia, no controló, tanto así que Alejandro González tuvo chance de hacer un rechazo. Sin embargo, el zaguero uruguayo no logró su cometido.

A pesar de que hubo protestas por una posible mano del ‘charrúa’, Succar no renunció a las acciones. Entonces, el delantero controló con el pecho y luego sacó un disparo al primer poste para marcar el 2-2 en el suspiro final del partido.

Universitario vs. Cristal: otros los goles del partido

El equipo entrenado por Roberto Mosquera se marchó al descanso con la ventaja de 2-0 en el partido que se desarrolla en el Estadio Nacional. Los autores de los tantos fueron los mediocampistas Alejandro Hohberg y Christofer Gonzales, dos jugadores con pasado en el cuadro estudiantil.

En primera instancia, un error de Federico Alonso terminó con una falta sobre Percy Liza por parte de Nelinho Quina, quien intentó corregir. El juez pitó penal para los celestes y el ‘Enano’ Hohberg golpeó a media altura para convertir el primero de la jornada en el coloso de José Díaz. Todo sobre los 36 minutos.

A los 42′, el conjunto bajopontino llegó con mucho peligro a la portería defendida por José Carvallo. Los merengues no pudieron alejar totalmente el balón y ‘Canchita’ Gonzales capturó la redonda cerca del área grande y de inmediato disparó fuerte para poner el segundo antes del entretiempo.

En la recta final del compromiso, el cuadro de Ángel Comizzo lo arriesgó todo con la finalidad de quedarse con algo en el choque más importante de la jornada. Un pase y un desvío dejaron a Alex Valera (que falló un mano a mano) frente a Duarte para anotar el 2-1 del juego en el Estadio Nacional.