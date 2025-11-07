Los rimenses empezaron perdiendo por el gol de Cristian Souza antes del término del primer tiempo; sin embargo, en la segunda mitad supieron reponerse en el marcador.

A los 47 minutos, Leandro Sosa se encargó de igualar el marcador y poner en partido a los rimenses que buscan los tres puntos en cada a como dé lugar. Aunque minutos más tarde (55′) Catriel Cabellos se fue expulsado y dejó a Cristal con diez hombres.

Cuando todo parecía que iba a terminar igualado, Martín Távara se mandó con un golazo de tiro libre. El capitán celeste ejecutó un disparo que contó con la complicidad del portero Bolados.

Tras el gol, Távara se mostró muy emocionado y al borde de las lágrimas por el gol que hizo.

GOOOOOL DE TIRO LIBRE DE TÁVARA



Los Celestes se adelantan en el marcador en los minutos finales del partido
#SportingCristal 2-1 #Cienciano



