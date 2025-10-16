Alianza Lima recibe a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este jueves 16 de octubre. Luis Urruti (45+2) marcó el empate 1 a 1 a poco del fin del primer tiempo.

El delantero ‘rosado’ fue marcado por Estrada y Castillo en el tiro de esquina, pero logró imponerse ante los dos y cabecear sin problemas a la portería de Campos.

